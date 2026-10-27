Manisa FK son 10 haftadır kazanamıyor, Batman Petrolspor maçına 17. sırada çıkıyor - Son Dakika
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Manisa FK son 10 haftadır kazanamıyor, Batman Petrolspor maçına 17. sırada çıkıyor

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Manisa FK son 10 haftadır kazanamıyor, Batman Petrolspor maçına 17. sırada çıkıyor
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Sezona 2 galibiyetle giren Manisa FK, ardından 10 hafta boyunca kazanamadı. Son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, 12 haftada 10 puanla 17. sırada bulunuyor ve 31 Ekim'de Batman Petrolspor'u konuk edecek.

Trendyol 1. Lig'de sezona 2 galibiyetle başlayan Manisa FK, sonraki 10 haftada galibiyet alamadı. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, 12 haftada topladığı 10 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2026-2027 sezonuna galibiyetlerle başlamasına rağmen sonraki haftalarda istediği sonuçları alamadı. İlk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlılar, devam eden 10 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sezona Boluspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan Manisa FK, ilk 2 haftadaki sonuçların ardından çıkışını sürdüremedi. Ligde oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Manisa temsilcisi, 10 puanda kaldı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Manisa FK, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. İstanbulspor'a sahasında 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Kayserispor deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle döndü. Turka Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, sahasında Muğlaspor'a 4-3, deplasmanda Mardin 1969 Spor'a ise 2-1 mağlup oldu.

Son 5 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Manisa FK, bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. İlk 2 haftada yakaladığı galibiyet serisinin ardından uzun süredir kazanamayan ekipte kötü gidişat sürüyor.

12 haftada 19 gol attı, 22 gol yedi

Ligde geride kalan 12 haftada 19 gol atan Manisa FK, kalesinde 22 gol gördü. Eksi 3 averaja sahip olan siyah-beyazlılar, 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

Manisa FK, 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Batman Petrolspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı kazanarak 10 haftalık galibiyet hasretini sona erdirmeyi ve ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporManisaSporSon Dakika

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