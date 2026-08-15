Manisa FK, Vanspor'u 4-1 mağlup etti

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Buğra Can Semercioğlu, Enes Biroğlu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Kadir (Dk. 84 Fırat), Herelle (Dk. 71 Lemina), Atakan, Yasin, Toure, Lindseth, Benrahou (Dk. 90+2 Ahmet), Anziani (Dk. 70 Vargas), Yusuf Talum (Dk. 70 Ada), Sylla

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Mehmet Manış, Oulare, Medeni (Dk. 46 Mehmet Özcan), Faruk Can, Batuhan, Özkan, Bardhi, Khan (Dk. 46 Zıvkovic), Ozan, Oğulcan (Dk. 68 Mehmet Can Davarcıoğlu)

GOLLER: Dk. 1 Sylla, Dk. 20 ve Dk. 51 Anziani, Dk. 26 Lindseth (Manisa FK), Dk. 69 Ozan (Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Kadir, Lindseth (Manisa FK), Faruk, Mehmet Manış (Vanspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Ozan (Vanspor FK)

1'inci Lig'in ikinci haftasında sahasında Vanspor Futbol Kulübü'nü ağırlayan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Rakibini 1'inci dakikada Sylla, 20 ve 51'inci dakikalarda Anziani ve 26'ncı dakikada Lindseth'in golleriyle farklı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Tek golünü 69'uncu dakikada Ozan'ın ayağından bulan Vanspor ise 2'de 0 çekti.

1'inci dakikada Manisa FK'nın santrasının ardından sağ kanattan gelişen atakta Benrahou, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağının üstüyle yakın köşeye vurdu. Kaleci Alperen topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Benrahou, bu kez meşin yuvarlağı kale sahasına çevirdi. O bölgede boş kalan Sylla'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Yasin'in pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Yusuf, son çizgiye indikten sonra ceza sahasının sol çaprazına yerden ortaladı. Savunmanın ayak uzatarak uzaklaştıramadığı top Anziani'nin önüne düştü. Anziani'nin penaltı noktasının önünden sağ ayağının üstüyle yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 2-0.

26'ncı dakikada savunmadan atılan uzun topla sağdan savunma arkasına sarkan Sylla, çaprazdan ceza sahasına girip yay üzerine doğru yerden ortaladı. O bölgeye hareketlenen Lindseth'in sağ ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruşta top sağ köşeden filelerle buluştu: 3-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

51'inci dakikada Sylla'nın pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Benrahou, son çizgiye hareketlenip kale sahasına sert bir orta gönderdi. Anziani'nin gelişine yaptığı vuruşta fark 4'e çıktı: 4-0.

69'uncu dakikada Vanspor FK'da Ozan, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 4-1.

82'nci dakikada Ozan, Atakan ile girdiği tartışmada rakibine kafa attı. Hakem Emre Kaan Çalışkan, Ozan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Vanspor FK sahada 10 kişi kaldı.

89'uncu dakikada Manisa FK'da sağ çaprazdan ceza sahasına giren Vargas, Faruk'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Emre Kaan Çalışkan penaltı noktasını gösterdi.

90+1'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Sylla'nın sol ayağının içiyle sağ köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, Manisa Futbol Kulübü'nün 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.