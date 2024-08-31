Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı

Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın içerisinde birçok gol pozisyonu olduğunu ancak gol atamadıklarını belirtti. Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini ise takımının geri çekilmesi sonucu çok pozisyon verdiklerini ifade etti.

31.08.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Maçı almak istediğimiz bir haftaydı. Sonrasında kendimizi çok daha farklı bir noktaya koyabileceğimiz oyun içerisinde olacağımızı biliyorduk. Bugün oyuna baktığımızda oyunda her şeyi deneyen bir oyuncu grubu vardı. Hem mücadele anlamında hem de maç önü konuştuklarımızı hangi senaryolar üzerinden neler olabileceğini konuşmuştuk. Hepsini birebir yaşadık ve çok fazla maçın hakimi olarak topun bizde kalma süresi aynı zamanda bununla beraber oyunun ceza sahası içerisinde çok fazla girişi oldu. Fakat bugün şunu diyebiliriz, gol yoktu oyunun içerisinde. Golle sonuçlandıramadık işi. Bir de penaltıyı kaçırınca çok daha farklı olabilecek bir oyun ister istemez bu seviyeye geldi. Tekrar ikini devre inanılmaz bir dönüş, inanılmaz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bu yüzden de beraberlikle ayrıldık. Bu süreç bizim için pozitif gidiyor. Oyuncu gurubumla beraber güzel bir birliktelik oluşturmaya başladık. Bu mücadeleyi, bu oyun gücünü ilerleyen haftalarda çok daha fazla karşılığını alacağımı düşünüyorum. Dinleneceğiz, biraz futboldan uzaklaşıp tekrardan odaklanıp kalan bölüme güzel bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Francois Ciccolini ise, "Bugün 1 puan aldık. Üzerimizdeki baskıyı biraz da olsa kırmış olduk. İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı çok geri çekildik. Bundan dolayı da karşı takıma çok pozisyonlar verdik. Teknik olarak çok daha ustalaşmamız, çalışmamız gerekiyor. Bugün aldığımız puanı Süleyman hocamıza adıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Adanaspor, Trendyol, manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 01:26:05. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement