Manisa FK ve Eyüpspor Berabere Kaldı

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Sorumlusu Nevzat Dinçbudak, "Maçın ilk 20 dakikasında maalesef istediğimiz gibi oyunumuzu sergileyemedik. Rakip takım iyi oyunculardan kurulu. Hafta içi analizlerimizde ön tarafta özellikle çok oyuncuyla rakipleri sıkıntıya sokan bir ekip. Biz de kazandığımız toplarla kenarlara oynayarak rakibi eksik yakalayıp skora gitmek istiyorduk. Ama maalesef 20. dakikaya kadar bunu çok yapamadık. 20. dakikadan sonra oyunu biraz daha dengeleyip geriye düşmemize rağmen oyuncularımız iyi reaksiyon verdi. Bu süreçte de pozisyonlara girdik. 2-0 geriden özellikle 2-2'yi yakaladık. Galip gelebilecek pozisyonları da bulup maalesef değerlendiremedik. Tabii böyle bir kuvvetle şampiyon olmuş bir ekibe karşı oyuncularımız iyi direnç gösterdi. Bu kısa sürede 5-6 günde iki maç oynadık üst üste. Bundan dolayı da burada içeride kazanıp ligdeki konumumuzu daha iyi yerlere taşımayı düşünüyorduk. Ama kaybetmeyip bir puan almak da bizim için kötü değil diye düşünüyorum" dedi.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, "Zor bir karşılaşma bizi bekliyordu. Manisa çok kaliteli bir ekip. Kadro yapısıyla oynadıkları oyunla bugüne kadar bulundukları pozisyonu hak etmiyorlardı. Ayrıca maçın bir de psikolojik tarafı vardı. Ligi erken tamamlamış. Hedefine erken ulaşmış bir takım ve zor bir süreç geçiren bir takım. Psikolojik açıdan aslında maça baktığımızda biz karşılaşmaya iyi başladık. İstediğimiz gibi başladık. Daha sakin kalan taraf bizdik. İyi oyun oynayarak skoru da bulduk ve artırdık. Ancak sonrasında maalesef rehavet hastalığına kapıldık ve Manisa bundan sonra oyunda ivmelenmeye başladı. Skoru eşitlediler. Ondan sonraki süreçte 10 kişi kalmamızla bu maçı biraz bizim için zorlaştırdı. Ancak yaptığımız hamlelerle oyuncuların ekstra mücadelesiyle skoru korumayı bildik. 1 puan aldık. Maçın hakkı genel baktığımız zaman 1 puandı diyebilirim. Manisa iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA