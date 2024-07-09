Manisa Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig'e hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenman aerobik ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - MANİSA
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