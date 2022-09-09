Türkiye Tenis Federasyonu, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 13 ilden 60 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Manisa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa'da düzenlenen Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi sona erdi - Son Dakika

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