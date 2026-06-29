Manisalı Judocular Balkan Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Manisalı Judocular Balkan Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Manisalı Judocular Balkan Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
29.06.2026 11:30
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Bükreş'teki Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Manisalı sporcular madalyalar kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı judocular, şampiyonayı önemli derecelerle tamamladı.

Şampiyonada milli forma ile tatamiye çıkan Manisalı sporculardan Hira Nur Turgut, 78 kiloda gümüş ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ümit Çırpan 73 kiloda, Arda Aydın ise 81 kiloda bronz madalya elde ederek Balkan Şampiyonası'nda kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Uluslararası arenada elde edilen madalyalar, Manisa'da judonun her geçen gün geliştiğini ve başarılı sporcular yetiştirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Manisalı judocuların Balkan Şampiyonası'ndaki başarılı performansı takdir topladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Manisa'da judonun gelişimine büyük önem verdiklerini söyledi.

İl Müdürü Öztürk, "Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Manisalı judocularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Hira Nur Turgut, Ümit Çırpan ve Arda Aydın'ı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda madalya kazanması, Manisa'da judonun geldiği seviyeyi göstermesi açısından son derece kıymetli. Bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimize, ailelerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak judo branşında altyapı çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Öztürk, sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların, yeni nesil judocular için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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