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Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü - Son Dakika

Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü

12.10.2021 15:39

2020 yılında hayatını kaybeden Diego Maradona'nın büyük skandalı patladı. 2000 yılında 16 yaşında olan Kübalı Mavys Alvarez ile yataktaki görüntüleri ortaya çıktı. Alvarez, Maradona'nın defalarca kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve zorla uyuşturucu verdiğini ileri sürdü. Arjantin savcılığı, Maradona'nın fuhuş ve insan ticareti yapan arkadaşlarından Alvarez'i istediği iddiasını araştırıyor. Alvarez, Maradona'nın kendisine zorla estetik yaptırttığını ve pazarladığını da ileri sürüldü.

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona, hem kariyeri hem de hocalık döneminde pek çok skandala karıştırmıştı. Uyuşturucu maddelerle problemi olduğunu açıkça ifade eden Maradona hakkında yeni bir skandal daha gündeme geldi. Kübalı Mavys Alvarez, 2000 yılında 16 yaşında Maradona'nın kendisine yaşattıklarını anlattı. Alvarez, süren davanın detaylarından bahsetti.

"BANA ESTETİK YAPTIRTTI"

İngiliz ve Arjantin basındaki kaynaklarda konuyla ilgili verilen detaylar farklılık gösteriyor. Kübalı kadının Maradona'ya arkadaşları tarafından pazarlandığı iddiası daha ağır basıyor. Maradona'nın ve Alveriz'in yatakta yoğun uyuşturucu madde etkisi altında olduğu belirtiliyor. Alvarez, Maradona'nın 16 yaşında kendisine zorla estetik yaptırttığını ve pazarladığını öne sürdü. Zorla uyuşturucu kullandırıp, cinsel tacizde bulunduğunu da iddia etti. Ortaya çıkan yatak görüntüleri dış basını da salladı.

"MARADONA'DA VE FİDEL'DEN KORKTU"

Kübalı kadının 20 yıl sonra neden konuştuğuyla ilgili çeşitli tartışmalar da var. Alvarez'in avukatı Gaston Marano, "Fidel Castro ve Diego Maradona'dan korktuğun dolayı konuşamadı. Konuşmak için ölmesini beklemek zorundaydı" ifadelerini kullandı.

Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü

Uyuşturucu, Arjantin, Estetik, Diego, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Ergin Yıldız: Bir de dünya starı bilmem ne!!Aşagilik insanlari sebepsiz yere göklere cikaranlar utansin,atesin daim olsun... Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü - Son Dakika
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