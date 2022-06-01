Marcelo ve Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti - Son Dakika
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Marcelo ve Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti

01.06.2022 20:25
Marcelo ve Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti

İspanya'nın Real Madrid kulübünde uzun dönemdir forma giyen futbolculardan Marcelo ve Gareth Bale'in ardından "Isco" lakaplı Francisco Alarcon da takımdan ayrıldı.

İspanya'nın Real Madrid kulübünde uzun dönemdir forma giyen futbolculardan Marcelo ve Gareth Bale'in ardından "Isco" lakaplı Francisco Alarcon da takımdan ayrıldı.

Real Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, 9 sezondur takımda olan 21 yaşındaki Isco'nun ayrılması kararının karşılıklı olarak alındığı duyuruldu. Madrid'de oynadığı dönemde kazanılan 19 kupada payı olan Isco'nun taraftarların ve kulübün her zaman hafızasında yer alacağı belirtilerek, "unutulmaz anlar yaşatan İspanyol futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilekleri" sunuldu.

Orta sahada oynayan Isco, Real Madrid formasıyla çıktığı 353 maçta 53 gol attı.

Real Madrid, Bale'in de takımdan ayrıldığını bugün yaptığı yazılı açıklamayla duyururken, 16 yıldır bu formayı giyen kaptan Marcelo ise Şampiyonlar Ligi kupası kutlamaları sırasında taraftarlara veda etmişti.

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Kaynak: AA

Gareth Bale, Real Madrid, Madrid, Isco, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcelo ve Bale'den sonra Isco da Real Madrid'e veda etti - Son Dakika


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