Mardin 1969, Bodrumspor maçında 3 puan hedefliyor

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Bodrumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamaya göre Hamzabey Tesisleri'nde, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ve pas çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Ahmet Cingöz, sahalarında karşılaşacakları Bodrumspor FK maçının zorlu geçeceğini belirtti.

Bodrumspor FK'nin genç ve dinamik oyunculardan oluşan bir takım olduğunu belirten Cingöz, "Bodrum takımı çok saygı duyduğumuz bir takım. Genç oyuncularının altyapılarına baktığımızda çoğu Süper Lig görmüş oyuncular. Çok dinamik ve tempolu bir takıma karşı oynayacağız. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Bir oyun gücümüz var. Asla taviz vermediğimiz bir oyun gücümüz var. Doğru stratejilerle futbolcu kardeşlerimizin sahaya koyacağı güçlü oyunla inşallah taraftarlarımızın önünde 3 puan alacağız." değerlendirmesinde bulundu:

Mardin 1969 ile Bodrumspor FK, 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadı'nda karşılaşacak.