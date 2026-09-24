Mardin 1969 Spor, Ahmet Cingöz ile karşılıklı mutabakatla yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Ahmet Cingöz ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Sayın Ahmet Cingöz'e teşekkür ederiz. Kendisine ve teknik ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyor, gelecek çalışmalarında yollarının açık olmasını temenni ediyoruz" denildi.