Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Mardin 1969 Spor'da teknik direktör Ivaylo Petev, "Kötü bir sonuç oldu bizim için ancak futbol bu, futbolda böyle kötü sonuçlar olabiliyor." dedi.

Petev, 21 Kasım Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın kendileri açısından alışılmadık bir sonuçla tamamlandığını söyledi.

Büyük hedefleri ve başarı hikayeleri olan bir takımın bu maçta 2 gol yememesi gerektiğini kaydeden Petev, "İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuna ve topa daha çok biz sahip olduk. Birkaç pozisyona girdik. İkinci yarıda ise ilk 10 dakikada rakibe pozisyonlar verdik. 2 korner 1 taç oldu bunun sonucunda duran toptan yediğimiz goller oldu. 2 gol yememeliydik. Değişiklikleri yaptık. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı. Kötü bir sonuç oldu bizim için ancak futbol bu, futbolda böyle kötü sonuçlar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa İzgi de takımla kısa süre çalışma fırsatı bulmalarına rağmen oyuncularının sahada başarılı performans sergilediğini ifade etti.

Kendisinden önce görev yapan Ertuğrul Arslan'a teşekkür ederek takımın fiziksel kalitesinin ve topa sahip olma konusundaki bazı özelliklerinin iyi durumda olduğunu, kendilerinin yalnızca oyun modelinde değişikliğe gittiklerini anlatan İzgi, şu değenlendirmeyi yaptı:

"Daha önde baskı yapmak yerine biraz daha bekleyerek oynamayı tercih ettik. Hızlı hücumlar ve duran toplarla Mardin gibi zorluk düzeyi yüksek bir maçta pozisyon bulabiliyor, sonuca gidebiliyoruz. Nitekim Allah da yardım etti. Bulduğumuz duran toplarla maçı 2-1 kazandık. Ayrıca bana burada böyle bir şans verdikleri için yönetimimize teşekkür ediyorum. Oyuncu grubuna da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, ilk günden itibaren çok özverili, istekli ve coşkuluydular. Bu galibiyet camiamıza, takımımıza ve şehrimize armağan olsun. İnşallah üzerine koyarak devam edeceğiz."