Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, PFDK'ya sevk edilen 13 yönetici için savunma yaptı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, PFDK'ya sevk edilen 13 yönetici için savunma yaptı

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Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, PFDK\'ya sevk edilen 13 yönetici için savunma yaptı
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TFF, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda idareci olup bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli PFDK'ya sevk etti. Mardin 1969 Spor'dan 13 yönetici arasında Rıdvan Aşar işlemlerin amatör liglerdeyken gelir amacı olmadan yapıldığını savundu.

MARDİN 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahse konu işlemler, Mardin 1969 Spor'un henüz amatör liglerde mücadele ettiği dönemde, bazı müsabakaları takip edebilmek amacıyla kısa süreliğine kullanılan yasal bahis platformları üzerinden, herhangi bir gelir veya maddi menfaat amacı olmaksızın gerçekleştirilmiştir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Listede Mardin 1969 Spor'dan yönetici 13 isim yer aldı. PFDK'ya sevk edilenler arasında bulunan Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, sanal medya hesabından açıklama yaptı.

'HERHANGİ BİR GELİR VEYA MADDİ MENFAAT AMACI OLMAKSIZIN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

Aşar, açıklamasında bahis işlemlerinin kulübün amatör liglerde mücadele ettiği dönemde gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan disiplin sevklerinde ismimin ve birlikte görev yaptığım yönetici arkadaşlarımın yer alması nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği duydum. Bahse konu işlemler, yaklaşık dört yıl önce, Mardin 1969 Spor'un henüz amatör liglerde mücadele ettiği dönemde, bazı müsabakaları takip edebilmek amacıyla kısa süreliğine kullanılan yasal bahis platformları üzerinden, herhangi bir gelir veya maddi menfaat amacı olmaksızın gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemlerde kulübümüzü, herhangi bir müsabakayı veya sportif rekabeti etkilemeye yönelik hiçbir art niyet, çıkar ya da menfaat bulunmamaktadır. Kulübümüzün profesyonel liglere yükselmesinden itibaren gerek şahsım gerekse yönetici arkadaşlarım tarafından herhangi bir bahis işlemi gerçekleştirilmemiştir. Gerekli açıklamalarımızı ilgili kurullara sunduk. Süreci hukuki zeminde ve şeffaflıkla takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor Başkanı Aşar, PFDK'ya sevk edilen 13 yönetici için savunma yaptı - Son Dakika
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