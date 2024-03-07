Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ulaş Ulusan ve ekibi ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Ender Alkan'dan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Mardin 1969 Spor Ulaş Ulusan'ı açıkladı. Kırmızı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeni teknik direktör ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, başarının gelmesi için şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirtti. Aşar, "Değerli taraftarlarımız öncelikle herkese ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladık. Bu sezona da büyük bir hevesle ve coşkuyla, zor şartlar altında memleketimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonuç itibariyle puan sıralaması olarak istemediğimiz bir konumda olsak ta hedeflerimiz ve umutlarımız devam etmektedir. Bu hedefler doğrultusunda bu sezon play-off'a kalmak için ve önümüzdeki sezonun planlaması adına bugün itibariyle teknik direktör sevgili Ulaş Ulusan ve ekibiyle anlaşmış bulunmaktayız. Hedeflediğimiz sportif başarıları yakalamak adına şehir olarak kenetlenerek Ulaş Ulusan ile teknik ekibine ve futbolcularımıza en uygun ortamı hazırlamak hepimizin görevidir. Hocamız ve ekibine sabır göstererek 2024-2025 sezonu için direk şampiyonluk parolasıyla yönetim kurulumuzca layık gördük. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. - MARDİN
Son Dakika › Spor › Mardin 1969 Spor, Ulaş Ulusan ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Sandıkçı, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.
Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Aliye Zeynep Bingül 5 gümüş ve 3 bronz madalya, Ayşe Kader Yavuz ise Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcuları tebrik etti ve başarılarını gururla paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik mitinginde Bilecikspor'a destek sözü verdi. Özel, Bilecikspor'un iyi günlerini özlediğini ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak destek olacaklarını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Türk milli okçuları 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Bu başarıyla birlikte milli takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti. Turnuvanın son gününde yapılan madalya atışlarında Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı. Ayrıca Makaralı Yay Açık Karışık Milli Takımı altın, Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. Daha önceki günlerde ise Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belirlendi. Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıkmaya hak kazandı. Türkiye ise klasman maçında Japonya ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma, 5'e 2 çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bursaspor, Adıyaman FK galibiyeti sonrası ara vermeden pazar günü oynanacak olan Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sürdürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?