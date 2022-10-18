Mardin, Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Mardin, Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yapacak

18.10.2022 16:54
Mardin, Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yapacak

Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları, 22-23 Ekim tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirilecek.

Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları, 22-23 Ekim tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en güçlü takımları ve bisikletçileri Mardin'de mücadele edecek. Zorlu dağ bisikleti parkurunda toplam 13 yarış yapılacak.

Mardin'de ilk kez düzenlenecek organizasyonda büyükler, gençler, yıldızlar ve masterlar kategorilerinde 13 yaş grubunda 250 bisikletçi yarışacak.

Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları'nın geçtiği "Dara Antik Kenti, Eski Mardin Sokakları, Boncuklu Tarla, Dar Geçit, Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi" gibi Mardin'in önemli değerleri, organizasyonla tanıtılmış olacak.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı organizasyonun son koordinasyon toplantısında konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bisiklet yarışlarını Mardin'de her yıl gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Demirtaş, 2023 yılından itibaren uluslararası düzeyde ses getirecek bir yarışmanın Mardin'de yapılabileceğini kaydetti.

Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları'nın bu yıl ilk kez Mardin'de düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, "Türkiye'nin her yerinden gelecek sporcuları, takımları, basın mensubu arkadaşları, sporseverleri, bisiklet tutkunlarını şehrimizde ağırlayacağız. Dünyada büyük rağbet gören organizasyonlar haline gelen bisiklet turlarının, düzenlendikleri şehrin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına büyük katkı sağladığı aşikar. Hem bisiklet sporunun sevdirilmesi hem de ilimize önemli katkıları olacak bu organizasyonları desteklemeye her zaman devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Dara Antik Kenti, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin, Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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