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Markus Gisdol: Aldığımız 1 puana mutlu olmamız lazım - Son Dakika
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Markus Gisdol: Aldığımız 1 puana mutlu olmamız lazım

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Konyaspor maçından aldıkları 1 puana sevindiklerini söyledi. Gisdol, kendi sahalarında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Rakip duran toplarda etkili olan Konyaspor'a karşı gol yememelerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Gisdol, her oynadıkları maçı kazanmayı bekleyemeyeceklerini ve nereden geldiklerini unutmamaları gerektiğini vurguladı.

21.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:55
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- Markus Gisdol: "Aldığımız 1 puana mutlu olmamız lazım"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Konyaspor maçından aldıkları 1 puana sevindiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Markus Gisdol karşılaşmayı değerlendirdi. Gisdol, kendi sahalarında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Aldığımız 1 puana mutlu olmamız lazım"

Aldıkları 1 puan için mutlu olduklarının altını çizen Markus Gisdol, "Çok zor bir maç olmasını bekliyorduk. Bilakis de öyle oldu. 2 takımda her top için savaştı. Öne geçince pozitif havada oynayabiliyorsunuz. Bizim için de reaksiyon vermek çok önemliydi. Açıkçası aldığımız 1 puana mutlu olmamız lazım. Rakip duran toplarda çok etkiliydi. Özellikle ilk yarıda ikinci golü yemediğimiz için mutluyum. Sonuç olarak kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Bugün de bunu yaptık. Her oynadığımız maçı kazanmayı bekleyemezsiniz. Ayaklarımızın üzerine basmamız lazım. Nereden geldiğimizi unutmamamız lazım. Sonuç olarak 1 puan aldık" dedi.

Markus Gisdol: Aldığımız 1 puana mutlu olmamız lazım
Kaynak: İHA
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