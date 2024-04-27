Markus Gisdol: 'Ligde kalacağımıza inanıyorum' - Son Dakika
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Markus Gisdol: 'Ligde kalacağımıza inanıyorum'

Markus Gisdol: \'Ligde kalacağımıza inanıyorum\'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Kasımpaşa maçının ardından, Süper Lig'de kalacaklarına inandığını ve bu doğrultuda çalışacaklarını söyledi. Gisdol, maçın zorluğunu ve takımın performansını değerlendirerek, takıma güvendiğini ve ligde kalacaklarına inandığını belirtti.

27.04.2024 21:21
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- Markus Gisdol: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Kasımpaşa maçının ardından, Süper Lig'de kalacaklarına inandığını ve bu doğrultuda çalışacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, zor bir maç olacağını bildiklerini söyledi. Karşılaşmanın başında yedikleri basit bir golle geriye düştüklerini aktaran Alman çalıştırıcı, "Rakibimize karşı burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Buradan puan veya puanlar almanın zor olduğunu biliyorduk. Kötü bir başlangıç oldu bizim adımıza ve çok basit bir gol yedik. Özellikle maçın başlarında da göstermiş olduğunuz performans iyi değildi, yeterli değildi. 30 dakikadan sonra çok iyi pozisyonlar yakaladık, oyuna müdahil olmaya başladık ve daha iyi oynamaya başladık. Son dokunuşlar iyiydi diyemem. Odaklanmayı ve gol atmayı unuttuk. O kadar pozisyona girdikten sonra eğer bunları değerlendirmiyorsanız, son dokunuşları iyi yapamıyorsanız tabii ki de kaybetmeniz çok normal" diye konuştu.

"Başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Kötü bir oyun ortaya koymadıklarının altını çizen Gisdol, "Bu maçtan önce üç maç boyunca biz kaybetmedik. Belki bu tarafıyla bakacak olursak biraz daha pozitif olabiliriz. Oynamış olduğumuz maçlarda da kötü oynamadık açıkçası. Bu maçta sonuçta Kasımpaşa gibi bir rakibe karşı oynuyorsunuz ve zorlu bir rakip. Performans anlamında da biz kötü oynamıyoruz. Kötü değildik, sadece gol eksikti. Eğer çalışmalarımızı aynı ciddiyet, aynı istek ve arzuyla devam ettirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Kalan maçlardan en iyi sonuçları alarak ligde kalmak istediklerini belirten Markus Gisdol, "Ben buraya geldiğimde birçok insan Samsunspor kesinlikle ligi düşecek olan ilk takım diye bakıyordu. Ben geldikten sonra takıma güvendiğimi gösterdim ve adım adım hep birlikte iyi sonuçlar almaya başladık. Zor maçlar da oynadık tabii ki bu dönemde. Ben şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum takımıma kesinlikle güveniyorum ve güvencemin sonucunda da bu takımla birlikte ligde kalacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Markus Gisdol: 'Ligde kalacağımıza inanıyorum' - Son Dakika

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