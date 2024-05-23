Markus Gisdol, Samsunspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Markus Gisdol, Samsunspor'dan Ayrıldı

Markus Gisdol, Samsunspor\'dan Ayrıldı

Süper Lig'de görev yapan tek yabancı teknik direktör olan Markus Gisdol, Samsunspor'dan ayrılmaya karar verdiğini açıkladı. Gisdol, takımı orta sıralara taşıdıktan sonra gelecek sezon görevine devam etmeyeceğini belirtti. Ayrılık kararını zor bulduğunu ifade eden Gisdol, Samsunspor ve tanıdığı insanların her zaman kalbinde olacağını söyledi.

23.05.2024 17:01
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Süper Lig'de görev yapan tek yabancı teknik direktör olma özelliğini taşıyan Markus Gisdol, Samsunspor'dan ayrılmaya karar verdiğini açıkladı. Gisdol, "Beni ikna etmek için her şeyi yaptılar. Ama ayrılmaya karar verdim" dedi.

Samsunspor, 11 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'in ilk 7 haftasında 1 puan topladıktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılmış, takımın başına Alman teknik adam Markus Gisdol'u getirmişti. Göreve geldikten sonra ilk olarak Eroğlu döneminde 5'li savunma oynayan Samsunspor'un formasyonunu değiştiren Gisdol, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan kulübü orta sıralara kadar yükseltti. Bu sezon takımı ligde tutmayı başaran Gisdol, kulüp sosyal medyasına yaptığı açıklamayla gelecek sezon göreve devam etmeyeceğini söyledi.

"Ayrılmaya karar verdim"

Tüm ikna çabalarına rağmen ayrılmak istediğini file getiren Markus Gisdol, "Geriye dönüp baktığımda, ilk günden itibaren hem kulüpteki çalışanlar hem de Samsun halkı bana çok iyi karşılandığımı hissettirdiler. Samsun'da geçirdiğim süreç, benim için harika ve değerliydi. Bunu kesinlikle unutmayacağım. Bu tecrübe ve süreçte tanıdığım insanlar için çok minnettar olduğumu söyleyebilirim. Öncelikle oyuncularıma bağlılıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Dediklerimizi ilk günden itibaren harfiyen yerine getirdiler. Bize inandılar, güvendiler ve bu kolay olmadı. Başkanımız Yüksel Yıldırım'a, yönetimimize ve özellikle Futbol Direktörümüz Fuat Çapa hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Beni ikna etmek için her şeyi yaptılar. Ama ayrılmaya karar verdim. Her şeyden önce bana güvendiler ve bu fırsatı verdiler" diye konuştu.

"Samsunspor ve tanıdığım insanlar her zaman kalbimde olacak"

Samsun'dan çok güzel duygularla ayrılacağını ifade eden Gisdol, "İnanılmaz ve tutkulu olan Samsunspor taraftarına da teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızda durup bizlere inanılmaz bir şekilde destek oldular. Onların desteğini arkamızda hissetmek inanılmazdı ve bu sayede puanlar aldık. Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirtmem gerekiyor. Benim için çok zor oldu ama sonuç olarak ben buraya başladığımda bir projemiz ve takımı kurtarmak gibi bir görevimiz vardı. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve birlikte başardık. Benim için herkesin bu başarıda bir pay sahibi olması çok önemliydi. Bunu bir aile olarak başarmak harika bir histi. Ama futbolda hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Bir sonraki adımda ne yapacağımı şu an için bilemiyorum. Kafamı dinlemek ve gelecek hakkında karar vermek için birkaç güne ve biraz dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Ama önümüzdeki günlerde ne olacağını bilemiyorum. Son olarak söylemek istediğim, Samsun'daki herkese yardımlarından ve bir aile olmaktan ötürü teşekkür ediyorum. Samsun'da geçirdiğim bu zamanı asla ama asla unutmayacağım. Samsunspor ve burada tanıdığım insanlar, her zaman kalbimde olacaklardır" şeklinde konuştu.

Markus Gisdol bu sezon Samsunspor'un başında çıktığı 32 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 1,5 puan ortalaması tutturan Gisdol, görevde olduğu sürece ligde en çok puan toplayan teknik adamlar arasında yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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