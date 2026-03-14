Marmaris Kış Trofesi Yat Yarışları Başladı

14.03.2026 16:21
Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışları, 46 yat ve 400 sporcu ile başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 4. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Fransa, Estonya, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 46 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turu attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rüzgar yardımıyla rakiplerini geçerek finişe ulaşmaya çalıştı.

İlk gün yarışlarında koy içinde iki yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofesinin dördüncü ayak yarışlarına 46 yelkenli ve yaklaşık 400 yelkenciyle başladıklarını kaydetti.

Altı ayaktan oluşan trofenin dördüncü etabı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:58:42.
