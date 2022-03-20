Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un en önemli yeteneklerinden Abdülkadir Ömür sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz'ı kadrosunda bulunduran Marsilya, 3. Türk futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

KARİYER REKORU KIRDI

Fotomaç'ın haberine göre, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanan Marsilya, şimdi de Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu sezon Bordo-mavililerde kariyer rekoru kıran ve 7 gol, 2 asistle oynayan Ömür, yeni sezonda Fransa'nın yolunu tutabilir.

MARSİLYA'DA 3 TÜRK FUTBOLCU OLACAK

Fransız basını, Marsilya'nın Abdülkadir Ömür için 12 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtirken, oyuncu için resmi temasların kısa süre içinde başlayacağını iddia etti. Transferin gerçekleşmesi halinde gelecek sezon Marsilya'da Cengiz Ünder'le birlikte Bartuğ Elmaz ve Abdülkadir Ömür de forma giyecek.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Bu sezon Trabzonspor formasıyla kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bordo-Mavililerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.