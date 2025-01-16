Martin Luther King Anısına NBA Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
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Martin Luther King Anısına NBA Turnuvası Başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılığa karşı duruşu sembolize eden Martin Luther King Jr. anısına düzenlenen 39'uncu NBA turnuvası, Memphis'te başlıyor. 2025 takviminde sekiz maç gerçekleştirilecek.

16.01.2025 16:59
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AMERİKA Birleşik Devletleri tarihinde özellikle ırkçılığa karşı duruşu ile tanınan, özgürlük ve adalet mücadelesinin sembol isimlerinden Martin Luther King Jr. anısına düzenlenen 39'uncu NBA turnuvası, 2025 takviminde yer alan sekiz maçla pazartesi günü başlıyor.

Martin Luther King anısına gerçekleştirilen turnuva ve etkinliklere, King'in 4 Nisan 1968 gecesi eski Lorraine Motel'de suikasta uğradığı şehir olan Memphis evsahipliği yapacak. 23'üncü kez gerçekleşecek turnuvanın bir parçası olarak King'in eşitlik ve adalet mücadelesini daha da ileri götürmeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

2025 Martin Luther King Günü, NBA TV'de Dallas Mavericks - Charlotte Hornets karşılaşmasıyla başlayacak. Turnuvada Milli Basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets da Detroit Pistons ile karşılaşacak.

Turnuvadaki diğer maçlar şöyle:

• Mavs - Hornets

• Pistons - Rockets

• Wolves - Grizzlies

• Hawks - Knicks

• Suns - Cavs

• Celtics - Warriors

• Jazz - Pelicans

• Bulls - Clippers

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Martin Luther King Anısına NBA Turnuvası Başlıyor - Son Dakika

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