Max Verstappen Çin Grand Prix'sini kazandı

Spor

Formula 1'de Çin Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan Çin Grand Prix'si, 5 bin 451 metre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1: 40: 52.554 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen oldu. Verstappen bu sonuçla kariyerinin 58. zaferini kazanırken, 31. kez de pole pozisyonunda başlayıp zafer elde etti.

Yarışı McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, Red Bull'dan Meksikalı pilot Sergio Perez de üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın en hızlı turunu ise Aston Martin'in deneyimli sürücüsü Fernando Alonso yaptı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da 18. sırada başladığı yarışı 9. sırada bitirdi. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda ve Valtteri Bottas yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si, iki hafta sonra gerçekleştirilecek.

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 85 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 76 puan

4 - Carlos Sainz (İspanya): 69 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 58 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 195 puan

2 - Ferrari: 151 puan

3 - McLaren: 96 puan

4 - Mercedes: 52 puan

5 - Aston Martin: 40 puan - İSTANBUL