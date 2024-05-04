Max Verstappen Kazandı! Miami Grand Prix'sinde Sprint Yarışı Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Max Verstappen Kazandı! Miami Grand Prix'sinde Sprint Yarışı Sonuçları

Max Verstappen Kazandı! Miami Grand Prix\'sinde Sprint Yarışı Sonuçları

Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sprint yarışını kazandı. Yarış, Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 19 tur üzerinden yapıldı. Verstappen birinci olarak 8 puanı hanesine yazdırdı. Charles Leclerc ikinci, Sergio Perez ise üçüncü oldu. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da verildi.

04.05.2024 20:25
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Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 19 tur üzerinden yapıldı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, birinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 3.371 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise 5.095 saniye farkla üçüncü oldu.

Sıralama turlarının bugün koşulacağı, yarışın ise yarın TSİ 23.00'te başlayacağı Miami Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 118 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 91

3. Charles Leclerc (Monako): 83

4. Carlos Sainz (İspanya): 73

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Red Bull: 209

2. Ferrari: 162

3. McLaren: 99

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40

Kaynak: AA

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