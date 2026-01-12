Mbappe ve Arda Güler\'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya kaybeden Real Madrid'de Kylian Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki görüntüleri dikkat çekti.

YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Final mücadelesinde Real Madrid kulübesinden gelen bir kare, maçın ardından gündeme oturdu. Kylian Mbappe ile Arda Güler'in karşılaşmayı yedek kulübesinden izlediği sırada oldukça üzgün ve gergin bir yüz ifadesiyle ekrana yansıdığı görüldü.

MAÇ SONRASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin maç sonrası paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim geldi. Kullanıcılar, iki oyuncunun mimiklerini "hayal kırıklığı", "gerginlik" ve "moral bozukluğu" şeklinde yorumladı.

REAL MADRID'DE MORALLER BOZULDU

Barcelona yenilgisinin ardından Real Madrid cephesinde moral bozukluğu yaşanırken, Mbappe ve Arda Güler'in görüntüleri de bu tabloyu yansıtan anlardan biri olarak öne çıktı.