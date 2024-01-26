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McLaren, Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı - Son Dakika
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McLaren, Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile sözleşmesini uzattı. Norris, takımından memnun olduğunu belirterek bu kararın kolay olduğunu ifade etti. McLaren ayrıca Avustralyalı pilot Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzaladı ve 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.

McLaren, Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı
26.01.2024 - 21:39,
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Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki pilotun sözleşmesinin uzatıldığı bilgisi verilirken, detay paylaşılmadı.

Norris, yaptığı açıklamada, "Takımımdan memnunum, onlar da benden memnun. Bu yüzden kolay bir karardı." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayan McLaren, 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
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