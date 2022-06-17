Mecit Yıldırım: "Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Mecit Yıldırım: "Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz"

17.06.2022 13:00
Mecit Yıldırım: "Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz"

Şile Spor Akademisi Koordinatörü Mecit Yıldırım, hedeflerinin milli takımlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Şile Spor Akademisi Koordinatörü Mecit Yıldırım, hedeflerinin milli takımlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

İstanbul'un Şile ilçesinde faaliyetini sürdüren Şile Spor Akademisi bünyesinde yer alan profesyonel antrenörler ile 23 branşta 3 bin sporcuya hizmet veriyor. Bölge halkının hizmetine giren fitness salonu ile ilgili bilgiler aktaran Şile Spor Akademisi Koordinatörü Mecit Yıldırım, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, "Fitness salonunumuzda crossfit ve bodybuilding (vücut geliştirme) bölümleri yer alıyor. Başkanımız İlhan Ocaklı fitness salonu için özel bir talimat verdi. Biz de o talimatı Kültür Müdürlüğü, Şile Spor Akademisi ve belediyemizin diğer birimleriyle beraber 2,5 ay gibi sürede bitirdik" dedi.

"Çocuklara spor alışkanlığı edindirmek istiyoruz"

Şile Spor Akademisi'nde eğitim veren antrenörler ile ilgili bilgiler veren Yıldırım, hedeflerinin kulüpleşmek olduğunu ifade etti. Mecit Yıldırım, "Elimizden geldiği kadar bütün değerli hocalarımızı alıyoruz. Bizde hocalar iki kısma ayrılıyor. Bir profesyonel, bir de onların yanına üniversiteyi yeni bitirmiş ve hala üniversite okuyan gençlerimizi adapte ediyoruz. İkili çalışma ile ortaya profesyonel bir ekip çıkıyor. Tekvando ve karatede milli hocalarımız var. Basketbol hocamız çok değerli bir hocamız. Türkiye'de her gün yüzlerce kulüp açılıyor ve kısa sürede kapanıyor. Bizim sistemimiz temelleri sağlam atıp, çocuklara spor alışkanlığını edinip ondan sonra profesyonelliğe geçişi başlayacağız. İlk olarak sistemi kurup ondan sonra kulüpleşmeye geçmek istedik. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bundan sonra ki evrede inşallah kulübümüzü kurup orada yetiştirdiğimiz sporcuları kulüplere, oradan da milli takımlara yetiştireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mecit Yıldırım: Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz
Mecit Yıldırım: Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz
Mecit Yıldırım: Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz
YORUMLAR
500
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza Toplumsal sorunları tuvallerine yansıtan ressam: Nuri İyem Toplumsal sorunları tuvallerine yansıtan ressam: Nuri İyem
Kaynak: İHA

İstanbul, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mecit Yıldırım: 'Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:29 Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 13:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mecit Yıldırım: "Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement