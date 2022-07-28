Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Atabey Çiçek, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı - Son Dakika

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