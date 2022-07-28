Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

28.07.2022 16:28
Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Atabey Çiçek, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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