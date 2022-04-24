Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

24.04.2022 19:10

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, yedikleri ilk golden sonra oyundan koptuklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, yedikleri ilk golden sonra oyundan koptuklarını söyledi.

Ömer Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'i tebrik eden Erdoğan, "İyi bir rakibe karşı oynadık. Ligde topa sahip olan, set hücumunda başarılı, sürekli orta sahada hareketli olan, çok etkili hücum varyasyonları olan bir rakibe karşı oynadık. Bu oyunu bekliyorduk, 60-65 dakika savunmada iyi durduk. Maalesef yediğimiz golden sonra çözüldük. Bugünkü maçı kazanırsak hedeflerimiz farklı olabilirdi ama bu mağlubiyet bizim için ağır oldu." ifadelerini kullandı.

Takımda oruç tutan oyuncu sayısının fazla olduğunu belirten Ömer Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu bir bahane değil ama Ramazan ayındayız, maç günü oruç tutan oyuncu sayımızın çok olması, ister istemez performansı etkiliyor. Bu bilimsel olarak da yaptığımız analizlerde de görülüyor. Ramazan ayı, Allah kabul etsin ama bu tarafı da maalesef bizi etkiledi. İnşallah Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar kabul olur ama sonuna gelinmesi bizim adımıza sevindirici. Oyuncularımız fiziksel olarak eski durumuna gelirlerse son maçlarda toplayabileceğimiz puanlarla en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. Sezona iyi başlayan Hatayspor vardı, sonra Afrika Kupası, sonrasında dalgalı bir döneme girdik. Tam kendimizi buluyor duruma geldik Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutan oyuncularımızda bariz düşüş olunca böyle bir tabloyla karşı karşıya geldik. Kalan 4 maçı en iyi şekilde bitirip, bu sezonu iyi yerde taçlandırmak istiyoruz."

Erdoğan, "Düşük bütçeli kadrolarla iki sezondur mücadele ediyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarınızı başarı olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle başarı. Kadroyu kurarken bütçe anlamında transferlerimizin daha çok Fransa 2. ya da 3. liglerinden oldu. Çok tanınmış oyuncular değildi. Oyuncuları burada parlatıp satışından kulübe gelir elde edebilir miyiz düşüncesiyle bu transferleri yaptık. Boupendza'nın satışıyla kulübümüzü de maddi anlamda rahatlattık. Başarılı, geçen seneden sezon başı 15 oyuncu, bunun altısı ilk 11'den ayrılan oyuncu oldu. Gelen oyuncular karma oyuncular, alt liglerden de aramıza oyuncu kattık. Camiamızda taraftarlarda beklenti büyüktü, farklı şeyler konuşuldu ama ben o zamanlarda baskıyı azaltmak için hep frenlemeye çalıştım. Kadromuzda eksiklere bakınca ilk 11'den 4 oyuncu bugün yoktu. 20 kişi antrenmana çıkıyoruz, 20-21 kişilik oyuncu grubumuz var, bunlarda 5-6 azalınca telafisi zor oluyor."

Ömer Erdoğan, "Gelecek sezon da Hatayspor'da devam edecek misiniz?" sorusuna, "Hatayspor'la gelecek sezon da sözleşmem var. Ayrılma gibi bir düşüncem yok." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

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Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Erdinç Sözer Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Erdinç Sözer Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika
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