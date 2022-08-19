UEFA'da yer alan açıklamaya göre Bosuil Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak müsabakada Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu - Son Dakika

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