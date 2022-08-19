Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu - Son Dakika
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Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu

19.08.2022 11:01
Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş maçında, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev alacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş maçında, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev alacak.

UEFA'da yer alan açıklamaya göre Bosuil Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak müsabakada Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Rene Eisner üstlenecek.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı) Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Royal Antwerp-Medipol Başakşehir maçının hakemi Avusturyalı Schuettengruber oldu - Son Dakika
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