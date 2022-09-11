Fiorentina, 54. dakikada Lucas Martinez ile öne geçti ancak ev sahibi ekip, Barrow'un 59 ve Arnautovic'in 62. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fiorentina, Serie A'da haftayı puansız kapattı - Son Dakika

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