Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından - Viktors Morozs - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından - Viktors Morozs

13.10.2022 22:14

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Letonya ekibi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, turuncu-lacivertli ekibi durduramadıklarını ve sahadan farklı mağlup ayrıldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Letonya ekibi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, turuncu-lacivertli ekibi durduramadıklarını ve sahadan farklı mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Morozs, "Bu tarz skorlardan sonra hemen analiz yapıp konuşmak zor. Başakşehir bugün çok iyiydi, çok kaliteli bir takım. Topa sahip olup, hızlı oynuyorlar. Bugün onları durduramadık. Daha iyi olan taraf onlardı. Daha iyisini yapmak isterdik." ifadelerini kullandı.

Takım olarak istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını belirten Morozs, "İyi oynayan oyuncularım vardı, takım olarak istediklerimizi yapamadık. Konferans Ligi'nde grupta olmak bile bizim için başarı. mağlubiyet nedeniyle üzgünüz. Oyuncularıma kızgın değilim. Konferans Ligi'nde olmak bile bizim için başarı." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından - Viktors Morozs - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından - Viktors Morozs - Son Dakika
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