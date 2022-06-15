Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Medipol Başakşehir, bu turda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. İttifak Holding Konyaspor'un rakibi ise Belarus'un Bate Borisov takımı oldu.UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 3'üncü sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor ile 4'üncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'in rakipleri belirlendi. Medipol Başakşehir, bu turda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. Başakşehir, ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.İttifak Holding Konyaspor ise bu turda Belarus'un Bate Borisov takımı ile bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Yeşil-beyazlı ekip, bu eşleşmede ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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