Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'a konuk olacak - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

06.03.2022 10:44
Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen Beşiktaş ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'a konuk olacak - Son Dakika


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