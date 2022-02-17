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Medipol Başakşehir yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika

Medipol Başakşehir yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

17.02.2022 11:17
Medipol Başakşehir yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 40 puanla 4. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte cezaları sona eren Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.

Sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ise takımındaki yerini alamayacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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