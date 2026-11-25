Bolu'da gerçekleştirilen Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Denizlili Milli Sporcu Mehmet Ali Bulut, zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa ikincisi oldu.

19-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımımız adına +90 Kg.'da tatamiye çıkan Denizlili sporcu Mehmet Ali Bulut, üstün performansıyla dikkat çekti. Zorlu müsabakaların sonunda kürsünün ikinci basamağına çıkan Bulut, kazandığı gümüş madalyayla hem Türkiye'yi hem de Denizli'yi gururlandırdı.

Denizli Sancak Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Bulut, uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. Nisan ayında Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, Bolu'daki Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Aynı yıl içinde hem dünya şampiyonluğu hem de Avrupa ikinciliği kazanan Bulut, kendisi adına tarihi bir sezona imza attı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Budokaido branşında Avrupa İkincisi olan Mehmet Ali Bulut'u tebrik etti. Erdoğan, aynı yıl içerisinde elde edilen Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa İkinciliği'nin önemli bir başarı olduğunu belirtti. Erdoğan, milli sporcuya başarılarının devamını diledi.