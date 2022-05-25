Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor

25.05.2022 11:26
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü bildirdi.

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü bildirdi.

Mehmet Büyükekşi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." dedi.

Liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, "Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliğinin demokratik ve şeffaf yapısı gereği ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. ve 3. Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunda başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

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Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü
Kaynak: AA

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