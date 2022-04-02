Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bizim açımızdan kötü bir gün oldu" - Son Dakika
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bizim açımızdan kötü bir gün oldu"

02.04.2022 18:32

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bizim açımızdan kötü bir gün oldu" Gençlerbirliği ile sahasında golsüz berabere kalan İstanbulspor'da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, kaybedilen 2 puan olduğunu dile getirerek, "Bizim açımızdan kötü bir gün oldu" dedi.

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Bizim açımızdan kötü bir gün oldu"

İSTANBUL - Gençlerbirliği ile sahasında golsüz berabere kalan İstanbulspor'da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, kaybedilen 2 puan olduğunu dile getirerek, "Bizim açımızdan kötü bir gün oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında hakem eleştirisinde bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, yapılan hataların telafisi olmadığını ifade etti. Dalgıç, "Uzun bir aradan sonra lige tekrar geri dönmek zor oluyor. İstediğimiz gibi oyunun içine giremedik. Önemli 2 puan kaybettik ama biz Play-off'u düşünmeden oynadığımız için, her maça galibiyet parolasıyla çıktığımız için, bizim için 2 puan kayıp oldu. Gençlerbirliği'ni aldıkları puan için tebrik ediyoruz. Dengede ortada bir maç oldu. Fakat bu güne kulüp olarak hakemler hakkında konuşmamayı prensip edinmiştik. 21. dakika Ethemi'nin ofsaytı ile kesilen pozisyonu hakem arkadaşlarımız bunu izlerlerse, biz net şekilde pozisyonun ofsayt olmadığını değerlendirdik. Bir de son saniyede Türkiye liglerinde görülmeyecek, hakem belirsizliği diyelim. Böyle bir golle sonuçlanabilecek atak nasıl kesilebiliyor anlamış değiliz. Art niyet aramıyoruz fakat hakem arkadaşların bu konularda biraz daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Burada kaybedilen puanların telafisi olmadığını herkes biliyor. Bizim açımızdan kötü bir gün oldu diyebiliriz" diye konuştu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Bizim açımızdan kötü bir gün oldu
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Bizim açımızdan kötü bir gün oldu
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Bizim açımızdan kötü bir gün oldu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Bizim açımızdan kötü bir gün oldu' - Son Dakika


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