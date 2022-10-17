Meksika'da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı - Son Dakika
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Meksika'da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı

17.10.2022 23:35

- Meksika'da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı Meksika'da takımının tur atlamasını kutlayan taraftar, sevincin dozunu kaçırınca tribünden yedek kulübesine atladı.

- Meksika'da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı

MEXİCO CİTY - Meksika'da takımının tur atlamasını kutlayan taraftar, sevincin dozunu kaçırınca tribünden yedek kulübesine atladı.

Meksika birinci futbol ligi olan Liga MX'de Pachuca ile Tigres takımları arasında oynanan çeyrek final karşılaşmasında ev sahibi ekip Pachuca 2-1 kazanarak şampiyonluk mücadelesinde yarı finale yükseldi. Maç sonrası Pachucalı oyuncular ve Hidalgo Stadyumu'nu dolduran taraftarlar takımlarının yarı finale yükselmesini kutlarken, bir taraftar heyecanına hakim olamaması sonucu kendini tribünden yedek kulübesinin üzerine attı.

Yedek kulübesine atlayan taraftar, kulübenin çatısının çökmesi sonucu yere düşerken, olay anı diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Olayda kendini atan taraftar da dahil olmak üzere kimse yaralanmazken, yedek kulübesinde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

Meksika Ligi, Futbol, Sonora, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika'da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da galibiyete sevinen taraftar tribünden yedek kulübesine atladı - Son Dakika
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