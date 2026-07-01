Meksika, Ekvador'u 2-0 Geçerek Tur Atladı - Son Dakika
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Meksika, Ekvador'u 2-0 Geçerek Tur Atladı

01.07.2026 07:48
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Meksika, Ekvador'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Quinones ve Jimenez golleriyle galip geldi.

Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu.

Son 32 turunda Quinones ve Raul Jimenez'in golleriyle rakibini mağlup ederek taraftarlarına büyük mutluluk yaşatan Meksika, son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te Mexico City Stadı'nda oynanacak. Bu turu geçen ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Meksika'nın kalesini Ekvador da yıkamadı

İspanya'yla birlikte 2026 Dünya Kupası'nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika'nın filelerini Ekvador da sarsamadı.

A Grubu'ndaki ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0'la geçen Meksika, üçüncü maçında da Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Ekvador maçını da 2-0 kazanarak tur atlayan 'El Tri' (Üç renkliler), oynadığı 4 maçta da rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Meksika ise oynadığı 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Turu taraftarlarıyla kutladılar

Meksikalı futbolcular, son 16'ya yükselmenin sevincini taraftarlarıyla beraber kutladı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından yedek oyuncularla birlikte saha içinde bir araya gelen Meksikalı oyuncular, daha sonra tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar yaptı.

Taraftarların kutlaması ise stat dışında devam etti.

Quinones, Mexico City'de durdurulamıyor

Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quinones, Mexico City Stadı'nda gollerine devam etti.

Meksika'nın şu ana kadar oynadığı dört maçın üçünde gol sevinci yaşayan Quinones, attığı üç golü de Mexico City Stadı'nda kaydetti.

Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quinones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başardı.

Quinones'in 4 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan ve Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golü Luis Romo attı.

Golcü oyuncu, aynı zamanda maçın adamı seçildi.

Raul Jimenez rekora göz koydu

Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, milli takımdaki gol sayısını 47'ye yükselterek zirveyle arasını kapattı.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'ya attığı golle 46 gollü Jared Borgetti'yi yakalayan Jimenez, Ekvador karşısında attığı golle 47 gole ulaştı ve ikinciliği ele geçirdi.

Meksikalı oyuncu, 5 gol daha atması halinde 52 golle zirvede yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez'e ortak olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Meksika, Ekvador'u 2-0 Geçerek Tur Atladı - Son Dakika

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