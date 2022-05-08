Meksikalı boksör Saul Alvarez ikinci kez kaybetti - Son Dakika
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Meksikalı boksör Saul Alvarez ikinci kez kaybetti

08.05.2022 12:26
Meksikalı boksör Saul Alvarez ikinci kez kaybetti

"Canelo" lakaplı Meksikalı Saul Alvarez, profesyonel boks kariyerindeki ikinci yenilgisini Rus Dmitry Bivol karşısında yaşadı.

"Canelo" lakaplı Meksikalı Saul Alvarez, profesyonel boks kariyerindeki ikinci yenilgisini Rus Dmitry Bivol karşısında yaşadı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen karşılaşmada, boks tarihinin en iyi sporcuları arasında gösterilen 31 yaşındaki Alvarez, WBA hafif-ağır sıklet şampiyonu Bivol ile karşılaştı.

Maç boyunca rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen Bivol, üç hakemin ortak oyuyla rakibini mağlup ederek unvanını korudu.

Kariyeri boyunca tek yenilgisini dünyaca ünlü ABD'li eski boksör Floyd Mayweather karşısında 2013 yılında alan Alvarez, 61 maçlık kariyerinde ikinci kez aynı durumu yaşadı. Bivol ise 11'i nakavtla olmak üzere çıktığı 20 maçın tamamını kazandı.

Kariyeri boyunca dört farklı sıklette birçok kez şampiyonluk kemeri takan Alvarez'in maç sonrasındaki rövanş talebine, Bivol olumlu yanıt verdi.

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Kaynak: AA

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