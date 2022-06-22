Melih Mahmutoğlu, 2 yıl daha Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Melih Mahmutoğlu, 2 yıl daha Fenerbahçe'de

22.06.2022 13:09
Melih Mahmutoğlu, 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko formasını 9 sezondur giyen Melih, 1 THY Avrupa Ligi, 5 Türkiye ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu, 2 yıl daha Fenerbahçe'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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