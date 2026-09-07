Melikgazi Kayseri Basketbol'da Morgan Jones sağlık kontrolünden geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Morgan Jones, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji ve dahiliye bölümlerinde muayene olup kan örneği veren Jones, yeni sezonda takımında oynayacağı için mutlu olduğunu belirtti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un transferi Morgan Jones, sağlık kontrolünde geçti.
Memorial Kayseri Hastanesi'nde kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği veren Jones, yeni sezonda Melikgazi Basketbol'da oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Melikgazi Kayseri Basketbol'a dahil olan Morgan Jones, takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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