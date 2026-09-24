Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin ilk haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkıyor

Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 1. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2026-2027 sezonuna deplasmanda başlıyor. Sarı kırmızılılar ligin 1. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş maçı hazırlıklarını Baş Antrenör Emin Süel nezaretinde sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni sezonda genç bir kadro ile ligde mücadele etmeye hazırlanan Kayseri ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

27 Eylül Pazar günü İstanbul Beşiktaş Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Melikgazi Kayseri Basketbol maçı saat 17.00'de başlayacak.