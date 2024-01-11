 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'i 76-65 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'i 76-65 mağlup etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımını 76-65 mağlup etti. Karşılaşma, Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynandı ve ev sahibi takımın oyuncularından Petronyle 23 sayıyla öne çıktı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs\'i 76-65 mağlup etti
11.01.2024 - 20:35,  Güncelleme: 20:37
Abone Ol

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Ioana Stan, Tomi Panov

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 13, Ellenberg Wiley 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay 8, Petronyle 23, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 15

NKA Universitas Pecs: Laczko, Smailbegovic 12, Tadic, Ratkai, Weninger 8, Simon 1, Williams 4, Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16

1. Periyot: 18-19

Devre: 36-37

3. Periyot: 55-59

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçın Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımını 76-65 yendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Macaristan, basketbol, Karataş, Kayseri, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'i 76-65 mağlup etti - Son Dakika


20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı

Son Dakika
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 21:07:56. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, NKA Universitas Pecs'i 76-65 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement