Melikgazi Kayseri Basketbol, Turgutlu Belediyespor\'u 64-58 yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol evinde kazandığı Turgutlu Belediyespor maçında, 2 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 2. haftasını galibiyetle kapattı. Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 2 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Turgutlu Belediyespor maçında sarı kırmızılı takımda Jacqueline Jones 29 sayı ve Pelin Gülçelik ise 12 ile oynadı. Sarı kırmızlı takımda en skorer isim ise 29 sayı ise Jacqueline Jones oldu.

Bu iki ismi 9 sayı ile Harsimran Kaur takip etti.