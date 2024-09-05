ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurul toplantısının 21 Eylül'de yapılacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü olağan genel kurulu, 21 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Genel Kurul toplanma yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 28 Eylül Cumartesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri Basketbol'un Olağan Genel Kurulu 21 Eylül'de Yapılacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?