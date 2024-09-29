ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde oynadığı maçta Danilos Pizza'ya 83-71 mağlup oldu.
Hakemler: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 8, Crystal Dangerfield 21, Williams 16, Doğa Adıcan, Meltem Avcı Yılmaz 5, Christelle Diallo 7, Feray Dalkılıç, Sokhna Adji Fall 14
Danilos Pizza: Destanni Henderson 11, Ferda Yıldız, Sümeyya Özcan, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Deniz Aygül 5, Yağmur Bul 3, Pierre Louis 16, Beatrice Mompremier 26, Palenikova 19
1. Periyot: 22-18 (Danilos Pizza lehine)
Devre: 47-36 (Danilos Pizza lehine)
3. Periyot: 68-52 (Danilos Pizza lehine) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri, Danilos Pizza'ya Yenildi - Son Dakika
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