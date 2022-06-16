Menemen'de otokros heyecanı - Son Dakika
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Menemen'de otokros heyecanı

16.06.2022 13:07
Menemen'de otokros heyecanı

Aydın Otomobil Sporları Kulübü Ege Kupası'nın 2. Otokros Yarışı, Menemen Belediyesi destekleri ile 19 Haziran 2022 Pazar günü Seyrek parkurunda gerçekleşecek.

Aydın Otomobil Sporları Kulübü Ege Kupası'nın 2. Otokros Yarışı, Menemen Belediyesi destekleri ile 19 Haziran 2022 Pazar günü Seyrek parkurunda gerçekleşecek. 800 metre uzunluğundaki parkurda yapılacak Seyrek Otokros Yarışı, nefes kesecek.

Aydın Otomobil Sporları Kulübü Ege Kupası'nın 2. Otokros Yarışı, İzmir'in Menemen ilçesinde yapılacak. Menemen Belediyesi'nin destekleri ile 800 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleşecek yarışlar, saat 9.30'da yapılacak idari kontrol ile başlayacak ve 11.00-12.00 saatleri arasındaki antrenman turları ile devam edecek. Yarış toplam 10 tur olarak iki ayrı bölümde 12.30-16.30 saatleri arasında yapılacak ve 16.45'de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

İzmirli sporseverlerin her zaman olduğu gibi büyük ilgi göstermesi beklenen yarışta, parkurlarda aktif olarak 50 yıldır yarışan AYOSK Başkanı Mithat Diker ve Aydın Milletvekili Kuvvet Erim de start alacak.

Vizyon projelerinin yanı sıra spor, eğitim ve kültür-sanat alanlarında da büyük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Yarışlara tüm otomobil tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

2022 AYOSK Ege Kupası'nın ikinci yarışı öncesinde, kategori 1'de Levent Şapçılar, kategori 2'de Hakan Akman, kategori 3'de Göktuğ Tuncay ve kadınlar da Yasemin Erikli lider durumda yer alıyor. - İZMİR

Menemen'de otokros heyecanı
Menemen'de otokros heyecanı

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Kaynak: İHA

Menemen, Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen'de otokros heyecanı - Son Dakika

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