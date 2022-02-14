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Menemenspor 1 puandan memnun - Son Dakika

Menemenspor 1 puandan memnun

14.02.2022 11:45
Menemenspor 1 puandan memnun

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor galibiyetinden sonra deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor 1 puana sevindi.

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor galibiyetinden sonra deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor 1 puana sevindi.

Teknik direktör Cenk Laleci, dış sahada alınan her puanın kendileri için değerli olduğunu dile getirdi. İkinci yarıdaki maçların çok zorlu geçtiğini anlatan Laleci, "Biz her hafta ayrı bir final oynuyoruz. Şu an konum olarak rahat değiliz. Manisa FK maçında final paslarını iyi yapamadık. Eğer becerimiz biraz daha yüksek olsaydı, galibiyetle ayrılabilirdik. Ben takımımı kutluyorum. İyi yoldayız ve daha da iyi olacağız" diye konuştu. Ligde 27 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışan Menemenspor çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak maçta lider Ankaragücü'nü konuk edecek.


- İzmir
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Adanaspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor 1 puandan memnun - Son Dakika Spor


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