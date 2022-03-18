Menemenspor 3 puan arıyor - Son Dakika

Spor Toto 1'nci Lig'de önceki hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek alt sıralardan kurtulmak için moral tazeleyen Nasadoge Menemenspor, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen görev yapacak.

Sıralamada 32 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, taraftarın desteği ile kazanacaklarını söyledi. Hava koşulları nedeniyle geçen hafta maça çıkamadıklarını belirten genç teknik adam, "Maça çok iyi hazırlandık. Kazanıp seri yakalayacağız ve tehlikeli bölgeden uzaklaşacağız" dedi.

- İzmir